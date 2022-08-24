Россиянам захотели начислять зарплату через СБП

Российские банки планируют начислять зарплаты через Систему быстрых платежей (СБП). Для запуска системы могут понадобиться изменения в Трудовом кодексе страны, сообщили «Известия» со ссылкой на осведомленный источник.

Эксперты видят в этой мере много плюсов. Во-первых, это решает вопрос с «зарплатным рабством». Теперь деньги будут приходить по платежному идентификатору. Россиянам не придется быть часть зарплатного проекта конкретного банка, на который укажет ему работодатель.

«Бухгалтерии компании-работодателя нужно будет собирать заявления сотрудников на выплаты с указанием не только номера телефона сотрудника, но и, например, СНИЛС или ИНН как главных идентификаторов получателя», — рассказала глава центра развития зарплатных клиентов ПСБ Екатерина Матвеева.

СБП является сервисом платежной системы Банка России, позволяющий физическим лицам осуществлять мгновенные переводы по номеру телефона. Он заработал в России в 2019 года, к 2021 году СБП стали пользоваться миллионы граждан РФ.

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