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    29 апреля 2022, 21:13

    Россиянам выплатят пенсии по потере кормильца без заявлений

    Назначение пенсий по потере кормильца с сентября 2023 года сделают автоматическим

    Анатолий Минкин

    Проект федерального закона об упрощении назначения пенсии по потере кормильца поддержали участники трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Об этом сообщил RT.

    Россиянам выплатят пенсии по потере кормильца без заявлений

    Документ предусматривает отмену заявлений для назначения страховых и социальных пенсий в случае потери кормильца для детей, которым еще не исполнилось 18 лет.

    Закон о беззаявительном назначении выплат вступит в силу с 1 сентября 2023 года. Начисление средств сделают автоматическим. Собирать и подавать документы для этих целей больше не потребуется.