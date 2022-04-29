Россиянам выплатят пенсии по потере кормильца без заявлений

Проект федерального закона об упрощении назначения пенсии по потере кормильца поддержали участники трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Об этом сообщил RT.

Документ предусматривает отмену заявлений для назначения страховых и социальных пенсий в случае потери кормильца для детей, которым еще не исполнилось 18 лет.

Закон о беззаявительном назначении выплат вступит в силу с 1 сентября 2023 года. Начисление средств сделают автоматическим. Собирать и подавать документы для этих целей больше не потребуется.