Россиянам выдали 10 миллионов микрозаймов с начала года

За прошедшие пять месяцев 2021 года россиянам выдали около 10,5 миллиона микрозаймов. Об этом RT рассказали в Национальном бюро кредитных историй.

При этом в 2019 году россиянам было выдано около 18 миллионов микрозаймов (займов на небольшие суммы), а в 2020 году — около 19 миллионов.

Сумма займов, которые микрофинансовые организации выдают россиянам в месяц, в последние несколько месяцев колеблется от 2,1 миллиона до 2,3 миллиона рублей. При этом самыми популярными являются займы до зарплаты на суммы от пяти до 10 тысяч рублей.