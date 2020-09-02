Россиянам упростят получение налоговых вычетов

Сегодня для получения денег нужно подать в налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. К ней нужно приложить все чеки и договоры. Деньги на счет приходят в течение четырех месяцев, из которых три отводится на проверку сотрудниками ФНС, еще месяц нужен для перечисления денег.

Минфин предложил отказаться от подачи гражданами декларации, сократить сроки проверки до 30 дней, а перечислять деньги на счет в срок до 15 дней. Заявленные налоговые вычеты ведомство предложило проверять по данным чеков онлайн-касс, банков и другим данным, к которым у Федеральной налоговой службы есть доступ.

Подать заявление на получение вычета можно через личный кабинет налогоплательщика, указав реквизиты счета.

При этом сотрудники ФНС смогут увеличить срок проверки до трех месяцев, если заподозрят подателя заявления в нарушении закона о налогах. В случае, если это не подтвердится, после окончания проверки деньги человек получит в течение 15 дней.

Потребуется 2,3 миллиарда рублей для развития автоматической информационной системы «Налог-3». Она позволит быстро обрабатывать заявления для упрощенного получения налоговых вычетов.