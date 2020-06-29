Россиянам уменьшили лимит овердрафта по дебетовым картам

В России держателям дебетовых карт снизили размер овердрафта. Банки решили сократить возможность своих клиентов уйти в минус более чем вдвое. Меры приняты на фоне пандемии коронавируса.

Средняя сумма, которую можно потратить при нехватке средств на карте, равняется 20,4 тысячи рублей. Об этом сообщил сайт РБК со ссылкой на данные кредитного бюро «Эквифакс» за май.

По сравнению с апрелем 2020 года, сумма уменьшилась на 34,8%. В марте, до развития ситуации с коронавирусом, лимит был больше на 60%.

Карты с опцией овердрафта сейчас тоже выпускают реже. В мае их выпустили всего 3,8 тысячи — в 8,2 раза меньше, чем в первый месяц весны. Объем средств по выданным картам в мае равнялся 78,3 миллиона рублей. Если сравнивать с мартом, то он сократился более чем в 20 раз.

Специалисты считают, что и снижение количества, и уменьшение объема открытых овердрафтов стало результатом политики банков. Кредитные организации вынуждены пересматривать условия для своих клиентов в условиях пандемии коронавируса.

Овердрафтом называют дополнительную опцию к дебетовой карте. Благодаря ей человек может потратить больше средств, чем есть на счете в момент покупки. Предел перерасхода устанавливает банк.