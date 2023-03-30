Деньги 30 марта 2023, 19:40 Россиянам сохранили возможность беспошлинных покупок в интернет-магазинах до 1000 евро Совет ЕЭК сохранил до 1 октября порог онлайн-торговли на уроне в 1000 евро без пошлин РИА «Новости»

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Порог беспошлинного ввоза товаров из интернет-магазинов, купленных физическими лицами, в Евразийский экономический союз сохранили на уровне 1000 евро. Норма продолжит действовать до 1 октября. Как сообщила пресс-служба министерства экономического развития России, решение принял Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Весовой лимит для купленных товаров также оставили на уровне 31 килограмма. Если стоимость посылки оказывается больше 1000 евро, а ее вес больше установленного лимита, получателю придется заплатить пошлину в размере 15% от суммы выше порогового значения, но не менее двух евро за килограмм.

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В ведомстве напомнили, что беспошлинный порог снижался несколько лет подряд. После 2019 года его уменьшили до 500 евро, а с января 2020 года покупатели стали платить пошлину за посылки дороже 200 евро. До последнего уровня порог подняли в апреле 2022 года по инициативе России.

По словам заместителя министра экономического развития Дмитрия Вольвача, повышение порога беспошлинного ввоза товаров ввели в план первоочередных мероприятий для развития российской экономики в условиях санкций. Мера оказалась эффективной, поэтому ее решили продлить.

«Совместно с партнерами по ЕАЭС вырабатываем критерии, которые будут учитываться при дальнейшем рассмотрении вопроса о необходимости беспошлинного порога с учетом интересов национальных производителей», — заявил Вольвач.

С призывом не уменьшать порог беспошлинного ввоза товаров выступил Союз потребителей, а также деловое объединение «Опора России». Там отметили, что жители страны таким образом покупают товары, которые не поставляют на российский рынок.