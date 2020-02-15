Россиянам снизят выплаты по ипотеке

Перед тем, как издать распоряжение, премьер-министр Михаил Мишустин обратил внимание, что ипотека в России очень дорогая. Глава правительства призвал изменить эту ситуацию.

Это возможно сделать, заметил премьер, если оптимизировать операционные затраты и внутренние резервы банков, уточнить правила кредитования застройщиков. Также придется, видимо, уменьшить стоимость фондирования.

Мишустин призвал сделать все возможное, чтобы строительство жилья развивалось. Чтобы достичь поставленных целей, нужно эффективнее использовать землю, своевременно подготавливать территории к застройке, подводить инженерные коммуникации, не гнушаться использовать пустующую землю. Кроме того, нужно снижать стоимость строительства, не бояться внедрять современные технологии и упростить доступ и ход бизнеса на строительный рынок.