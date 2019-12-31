Россиянам снизят максимальный размер долга по кредитам с 2020 года

Нововведение касается займов, взятых с 1 января 2020 года. Это не первое ограничение по переплатам, которое было введено в России. Предыдущее вступило в силу в начале 2019 года, 28 января. Согласно тем мерам, размер предельной задолженности снизили до величины, превышающей сумму долга не более чем в два с половиной раза. А с 1 июля 2019 года этот размер был ограничен двойной суммой долга.

Ограничения касаются только тех займов, которые были взяты в период действия соответствующих норм. Так, не более чем в полтора раза будут переплачивать заемщики, которые возьмут ссуду начиная с 1 января 2020 года.

«После установления дневной процентной ставки на уровне 1% займы стали дешевле, и люди стали ориентироваться на более длительный срок использования средств и их бОльшие суммы. В дальнейшем мы ожидаем, что этот процесс продолжится», — сказала директор саморегулируемой организации «МиР» Елена Стратьева. Ее слова привело РИА «Новости».

Ранее были названы самые закредитованные регионы России.