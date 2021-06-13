Россиянам с маленькими зарплатами предложили доплачивать из бюджета

В каждом регионе России следует установить минимальный социальный стандарт. А тем, чья зарплата до него недотягивает, выплачивать разницу из бюджета. С таким предложением выступил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его мнению, властям нужно выстроить стандарты потребления, привязать к ним базовый доход. А затем обеспечивать этот доход уже с помощью экономической политики, в том числе бюджетных мер, пояснил он в беседе с Ura.ru.

Иными словами, если человеку не хватает получаемых на работе доходов, то власти должны выплачивать разницу, чтобы они дотягивали до стандарта.

«Доходы у всех разные, и, очевидно, до минимального стандарта у каждого будет не хватать разной суммы. <…> Поэтому все должно быть привязано к стандарту и к доходу, который человек получает», — подчеркнул Аксаков.

Парламентарий обратил внимание, что для каждого региона такой минимальный социальный стандарт будет рассчитываться отдельно. Как рассчитывается и прожиточный минимум.

«Есть стандарты потребления пищи, услуг отдыха, транспорта, медицинских услуг, образования. Если все эти стандарты сложить, то может получиться цифра довольно приличная», — заключил он.