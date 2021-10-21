Россиянам решили помочь с покупкой солнечных батарей

Россиянам могут предложить субсидии на покупку солнечных батарей у российских производителей. Об этой инициативе рассказал газете «Известия» заместитель главы Минэнерго Павел Сниккарс.

К таким мерам решили прибегнуть в правительстве из-за желания нарастить мощность микрогенерации в стране до одного гигаватта к 2030 году. Для этого нужно увеличить количество солнечных батарей в домохозяйствах.

«Мы предполагаем, что в большинстве случаев речь будет идти о солнечных панелях как наиболее гибких и при этом простых при установке решений общим количеством порядка 100 тысяч домохозяйств. Пока таких решений мало — сотни домохозяйств», — рассказали о планах и реальном положении дел в Минэнерго.

Но все цели достижимы, несмотря на то, что мощность необходимой энергии нужно будет нарастить в 40 раз. Для этого надо снизить стоимость оборудования, уменьшить рост тарифов на сетевое электричество и выдавать больше кредитов. Все это гораздо легче сделать при помощи государства, которое может выделить субсидии на покупки оборудования только у российских производителей.