Россиянам рекомендовали подождать с продажей наличной валюты

В настоящее время продавать наличную валюту, если таковая осталась у россиян, не рекомендуется в связи с ее не самым выгодным обменным курсом. Лучше подождать некоторое время, так как ослабление рубля может начаться уже в ближайшие месяцы. Об этом агентству «Прайм» рассказал ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

В качестве причины потенциального ослабления рубля эксперт видит постепенное смягчение регуляторных ограничений оборота валюты. Также во втором полугодии не исключается сокращение притока валюты на Мосбиржу по причине предполагаемого снижения физического объема российского экспорта или снижения цен на сырье.

«Власти России, похоже, считают укрепление рубля избыточным и хотят как минимум ограничить его рост, а то и ослабить», — сказал аналитик.

Он добавил при этом, что в настоящий момент доходность однолетних рублевых банковских вкладов составляет порядка 11-12% годовых, а валютных (доллар и евро) — порядка 1,5 — 3%.

Таким образом, если рубль подешевеет в отношении доллара и евро не больше, чем на 8 — 9%, оставаться в российской валюте будет все еще выгодно.