Деньги 10 июня 2023, 03:44 Россиянам рекомендовали хранить сбережения в рублях Глава ЦБ России Набиуллина посоветовала хранить сбережения в рублях РИА «Новости»

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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина поделилась с россиянами советом по хранению денег. Она рекомендовала держать накопления в рублях. Ее процитировал ТАСС.

«Рублевые сбережения — это означает сохранение покупательной способности рубля», — сказала она.

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Набиуллина также отметила, что политика Центробанка направлена на сохранение покупательной способности российской валюты.

Ранее глава Центробанка заявила, что, по состоянию на апрель 2023 года, 41% российского экспорта оплачивали в рублях, писал RT. По ее словам, острая фаза банковского кризиса завершилась, но остались риски для мировой экономики

Совет директоров Центробанка оставил ключевую процентную ставку на уровне 7,5% годовых. Как уточнялось на сайте регулятора, темпы увеличения цен продолжают расти. Также инфляционные ожидания россиян и ценовые ожидания предприятий зафиксировали на повышенном уровне. По данным ЦБ, экономическая активность растет быстрее, чем прогнозировалось.