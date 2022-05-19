Россиянам разрешили покупать валюту без ограничений, кроме долларов и евро

Российский Центробанк смягчил временный порядок операций с наличной валютой. С 20 мая кредитные организации смогут без ограничений продавать гражданам любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов и евро. Об этом говорится в сообщении регулятора, которое привело РИА «Новости».

«Ранее эти ограничения распространялись на все виды наличной валюты», — уточнили в ЦБ.

При этом ограничения на продажу наличных долларов и евро сохраняются. До 9 сентября можно купить только ту валюту, которая поступила в кассы банков с 9 апреля текущего года.

Что касается послабления на другие валюты, то его Центробанк связывает с наличием у кредитных организаций остатков иностранных банкнот.

16 мая Банк России увеличил месячный лимит долларовых переводов за рубеж для физических лиц, сообщила пресс-служба ЦБ. Ранее лимит составлял 10 тысяч долларов, сейчас можно переводить до 50 тысяч долларов.

Переводы со счетов нерезидентов физических и юридических лиц за рубеж были приостановлены Центробанком 2 марта. Эта мера позволила не допустить вывод средств с российского финансового рынка.