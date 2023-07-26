Деньги 26 июля 2023, 13:59 Россиянам разрешили переводить между своими счетами бесплатно до 30 млн рублей Госдума приняли закон о бесплатных переводах между счетами до 30 млн рублей в месяц РИА «Новости»

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Депутаты Госдумы на заседании 26 июля приняли в третьем чтении закон об обязанности банков не взымать комиссию за переводы клиентов между собственными счетами до 30 миллионов рублей в месяц даже в другие кредитные организации. Изменения внесли в закон «О банках и банковской деятельности», сообщила «Дума ТВ».

«Принятые поправки нацелены на защиту прав граждан. <…> Человек имеет право распоряжаться собственными средствами по своему усмотрению», — заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

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По его словам, клиенты оплатили банковские услуги при открытии счета. Важно, чтобы снимать или переводить свои средства они могли без каких-либо препятствий.

Депутаты одобрили поправки к закону «О банках и банковской деятельности» в окончательном, третьем, чтении. После того, как их примут сенаторы и подпишет президент России Владимир Путин, россияне смогут бесплатно переводить деньги между своими счетами не только в одном банке, но и в другие.

Академик РАН Сергей Глазьев рассказал в эфире «Царьграда» о проблемах получения в банках льготных кредитов. По его словам, бизнес столкнулся с невозможностью воспользоваться некоторыми мерами поддержки.