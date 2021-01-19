Россиянам разрешат по-новому использовать пенсионные накопления

Россиянам могут разрешить вкладывать пенсионные накопления в небанковские инструменты инвестирования. Речь идет о клиринговых сертификатах и депозитах в организациях, которые осуществляют функции центрального контрагента.

Госдума уже подготовила соответствующий законопроект. Его могут принять в первом квартале 2021 года. Инициативу поддержало правительство. При этом подчеркнуто, что у подобных организаций должен быть высокий рейтинг. Об этом сообщила газета «Известия».

«Речь идет о всех пенсионных накоплениях. Поскольку размещать их предлагается у центрального контрагента, никаких рисков нет, со стопроцентной гарантией депозитов. При этом доходность там может быть выше, чем в иных кредитных организациях. Клиринговые сертификаты участия — это новый инструмент: там доходность даже выше, чем на депозитах, притом гарантия надежности тоже 100%, — пояснил газете глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, который является одним из авторов законопроекта.

Клиринговые сертификаты участия и функции центрального контрагента есть у АО «Банк «Национальный клиринговый центр», АО «Расчетно-депозитарная компания», АО «Клиринговый центр МФБ».

В проекта закона подчеркивается, что пенсионные накопления можно инвестировать в клиринговые сертификаты участия при условии, что сертификаты получены по первой части договора РЕПО с центральным контрагентом, у которого кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного советом директоров ЦБ.