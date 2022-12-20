Деньги 20 декабря 2022, 18:24 Россиянам разъяснили, в какую валюту не стоит инвестировать в 2023 году

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Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал агентству «Прайм», от покупки какой валюты россиянам лучше всего отказаться в следующем году.

Антонов признался, что не стал бы покупать валюты недружественных стран. Он напомнил, что Мосбиржа прекратила торги британским фунтом.

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«Если НКЦ попадет под санкции, то биржа остановит торги долларом и евро», — добавил специалист.

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RT отметил его слова о том, что инвестировать в валюту недружественных стран нужно ровно столько, сколько нужно для поездок за рубеж и прочих деловых и личных целей.