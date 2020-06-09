Россиянам разъяснили опасность микрозаймов

Жителям России рассказали об опасностях при оформлении микрозаймов. Им посоветовали не связываться с организациями, готовыми очень быстро выдать деньги, и рассказали о подводных камнях таких займов.

Роспотребнадзор опубликовал памятку для россиян на своем сайте. Ведомство подчеркивает, что перед тем, как взять микрокредит, нужно проверить организацию — узнать состоит ли она в государственном реестре микрофинансовых организаций (МФО). Это можно сделать на сайте Банка России или в специальном электронном справочнике.

Также важно внимательно изучить договор, который вы подписываете. В нем обязательно должна быть написана полная стоимость займа в процентах годовых. Помимо этого, стоит проверить на наличие допуслуг: страховые, юридические, консультационные или медицинские сервисы могут включить в основной заем. Роспотребнадзор подчеркнул, что оформление микрозайма под залог жилья запрещено законом.

Отмечается, что для кредитов, оформленных после 1 января 2020 года, общая сумма всех платежей с учетом процентов, штрафов, пеней, платы за дополнительные услуги не может превышать сумму кредита более чем в полтора раза.

Ранее стало известно, что во время эпидемии коронавируса россияне стали чаще обращаться в микрофинансовые организации за быстрыми займами. Однако не все могут вернуть долги. Адвокат дал советы россиянам, как спастись от коллекторов.