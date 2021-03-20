Россиянам разъяснили, как мошенники зарабатывают на переводах «по ошибке»

Мошенники в бесчисленных обманных схемах все активнее используют переводы «по ошибке» в различных вариациях. Например, на телефон поступили деньги, звонит человек и говорит, что зачислил их по ошибке, и просит человека вернуть средства.

Затем деньги списывались оператором, в поддержку которого уже обратился злоумышленник, чтобы отменить платеж, предупредил глава службы информационной безопасности ГК «Элекснет» Иван Шубин, его процитировало РИА «Новости».

Помимо этого, мошенники отправляют c измененных номеров фальшивое SMS от банка о зачислении средств. Через некоторое время звонит человек и удрученным голосом просит вернуть деньги на номер телефона либо через мобильный банк, хотя на самом деле никакого поступления на счет не было, рассказал замначальника департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков.

Дополнительной вариацией этой схемы является случай, когда мошенник отправляет деньги, затем связывается с человеком и просит их перевести обратно. Тем временем он уже обратился в свой банк, чтобы его операцию отменили. Тем самым списание с вашей карты произойдет дважды, сообщила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Эксперты сходятся во мнении, что при зачислении денег на карту и последующей просьбе перевести средства назад нельзя торопиться при выборе стратегии. Нужно удостовериться, был ли на самом деле осуществлен перевод, посмотреть количество денег на карте, а затем сообщить в банк о подозрительной активности.