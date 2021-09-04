Россиянам разъяснили изменения правил выплат пенсий с 2022 года

Неработающие пенсионеры, которые хотят получить социальные доплаты до прожиточного минимума, могут не подавать заявлений на пересчет. С 2022 года его начнут производить автоматически, рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Автоматически пенсии и соцдоплаты к ним будут начислять также безработным гражданам — по направлению от Центра занятости населения, отметила специалист в комментарии агентству «Прайм».

Она уточнила, что такие начисления этой категории россиян будут поступать за два года до наступления пенсионного возраста, если они не могут официально трудоустроиться. Аналогичный механизм начислений будет действовать и для людей с ограниченными возможностями при наступлении пенсионного возраста.

Финогенова обратила внимание, что со следующего года россияне, проживавшие в сельской местности не менее 30 календарных лет, смогут получать надбавки в размере 25% к фиксированной выплате. По словам профессора, надбавки будут получать и те, кто не проживает в сельской местности, как это было раньше.

Факт проживания в сельской местности важен только когда пенсию назначают, пояснила она. Кроме того, пенсионерам, которые потеряли надбавку из-за переезда, восстановят выплаты.

Также со следующего года на сайте госуслуг можно будет получать информацию о своем пенсионном счете, предполагаемом размере пенсии и накопленных баллах. Такие данные будут направлять мужчинам старше 45 лет и женщинам старше 40 лет.