Деньги 28 декабря 2022, 19:05 Россиянам разъяснили, что может испортить кредитную историю

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Эксперт по ипотечному кредитованию Камила Мавлутхонова обсудила с сайтом Pravda.Ru способы, которые помогут клиентам банка исправить свою кредитную историю и добиться для себя более выгодных условий.

Имидж заемщика могут испортить частое получение микрозаймов, непогашенная задолженность, просрочки по регулярным платежам и банковская ошибка. Если какой-то из перечисленных фактов есть в истории клиента, то банк может предложить кредит по более высокой ставке, ограничить максимальную сумму или даже отказать в выдаче. Поэтому важно проверить все перечисленные недочеты и исправить их в случае наличия.

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Если показать банку свою надежность и состоятельность, то вероятен шанс получить одобрение кредита на более лояльных условиях.

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