Россиянам рассказали, ждать ли повышения зарплаты специалистов по параллельному импорту

На российском рынке вырос спрос на специалистов по параллельному импорту. Telegram-канал «Радиоточка НСН» провел опрос среди экспертов рынка труда, чтобы узнать, каких зарплат стоит ожидать таким сотрудникам. Об этом сообщило ИА НСН.

На данный момент в России уже начали появляться подобные вакансии. В Москве специалистам такого класса предлагают заработную плату в размере 100 тысяч рублей.

«Специалисты по параллельному импорту — это то, что у нас раньше называлось „челноками“, только в современных условиях. Подобная профессия, безусловно, будет востребована. Зарплата будет зависеть от спроса и предложения», — рассказал глава правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич.