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    18 июня 2021, 09:15

    Россиянам рассказали, зачем вкладываться в доллары

    Анастасия Калинина

    Сейчас покупка долларов может рассматриваться как способ уменьшить риски владения только одной валютой, например рублем. Причин для резкого обвала национальной валюты пока нет, поэтому переводить все свои сбережения в доллары не имеет смысла. Таким мнением поделился начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

    Россиянам рассказали, зачем вкладываться в доллары

    Он рассказал, что недавно валютная пара «доллар — рубль» торговалась на уровне 75–77. На этой неделе курс опускался даже ниже 72. Однако в этом нет ничего удивительного, произошедшее не говорит о перекупленности рубля.

    «Из курса рубля постепенно начал выходить геополитический дисконт. После саммита каких-то сдвигов в худшую сторону мы не видим. В это же время цены на нефть находятся стабильно выше 70 долларов, поддерживая национальную валюту», — рассказал он агентству «Прайм».

    Эксперт посоветовал обратить внимание на дифференциал рублевых и долларовых ставок. Несмотря на то, что ключевая ставка ЦБ РФ находится ниже текущей инфляции (0,5%), с долларом ситуация хуже. Он пояснил, что российский регулятор дал понять, что ключевая ставка и дальше будет расти. По прогнозу Карпунина, при цене нефти Brent около или выше 65–70 долларов к концу года можно будет увидеть доллар в районе 70–72 рублей.

    Цена нефти марки Brent 15 июня поднялась выше 74 долларов за баррель впервые с 26 апреля 2019 года.