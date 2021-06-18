Россиянам рассказали, зачем вкладываться в доллары

Сейчас покупка долларов может рассматриваться как способ уменьшить риски владения только одной валютой, например рублем. Причин для резкого обвала национальной валюты пока нет, поэтому переводить все свои сбережения в доллары не имеет смысла. Таким мнением поделился начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

Он рассказал, что недавно валютная пара «доллар — рубль» торговалась на уровне 75–77. На этой неделе курс опускался даже ниже 72. Однако в этом нет ничего удивительного, произошедшее не говорит о перекупленности рубля.

«Из курса рубля постепенно начал выходить геополитический дисконт. После саммита каких-то сдвигов в худшую сторону мы не видим. В это же время цены на нефть находятся стабильно выше 70 долларов, поддерживая национальную валюту», — рассказал он агентству «Прайм».

Эксперт посоветовал обратить внимание на дифференциал рублевых и долларовых ставок. Несмотря на то, что ключевая ставка ЦБ РФ находится ниже текущей инфляции (0,5%), с долларом ситуация хуже. Он пояснил, что российский регулятор дал понять, что ключевая ставка и дальше будет расти. По прогнозу Карпунина, при цене нефти Brent около или выше 65–70 долларов к концу года можно будет увидеть доллар в районе 70–72 рублей.

Цена нефти марки Brent 15 июня поднялась выше 74 долларов за баррель впервые с 26 апреля 2019 года.