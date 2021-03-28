Россиянам рассказали, во что лучше вкладываться, чтобы не «съела» инфляция

В условиях ускорения инфляции инвесторам стоит покупать реальные активы и сократить долю финансовых. Лучший антиинфляционный актив — золото, что считается традиционным. Об этом РИА «Новости» рассказал директор департамента инвестиций международного инвестиционного фонда Technology of the Future Максим Ачкасов.

Во время роста инфляции инвесторам стоит увеличивать в портфелях долю реальных активов — биржевых товаров. К ним относятся сырье, сельхозпродукция, промышленные и драгоценные металлы. Инвестиции в них возможны в виде покупки фьючерсов или биржевых фондов (ETF), которые инвестируют в биржевые товары или во фьючерсы. А еще Ачкасов советует задуматься об инвестициях в недвижимость.

При этом стоит сокращать финансовые активы, то есть акции, облигации и различные финансовые инструменты.

Золото считается лучшим реальным активом, защищающим от рисков инфляции.

«Существует прямая связь цены золота с темпами роста инфляции: корреляция между ними исторически превышала 90%», — объяснил директор департамента.

Рост цен на золото в долгосрочной перспективе поддерживается благодаря постоянному печатанию денег в развитых странах и продолжающемуся многолетнему тренду на ослабление доллара.

Если все же приходится оставлять в портфеле финансовые инструменты, то стоит снижать долю облигаций в пользу акций, отметила «Газета.ru».

Некоторые центробанки подняли процентные ставки в начале 2021 года, тогда же началась и инфляция в мировой экономике. В середине марта Федеральная резервная система (ФРС) США впервые за долгое время признала наличие рисков роста инфляции выше своего прогноза.