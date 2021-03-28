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    28 марта 2021, 10:20

    Россиянам рассказали, во что лучше вкладываться, чтобы не «съела» инфляция

    Алена Макаренко

    В условиях ускорения инфляции инвесторам стоит покупать реальные активы и сократить долю финансовых. Лучший антиинфляционный актив — золото, что считается традиционным. Об этом РИА «Новости» рассказал директор департамента инвестиций международного инвестиционного фонда Technology of the Future Максим Ачкасов.

    Россиянам рассказали, во что лучше вкладываться, чтобы не «съела» инфляция

    Во время роста инфляции инвесторам стоит увеличивать в портфелях долю реальных активов — биржевых товаров. К ним относятся сырье, сельхозпродукция, промышленные и драгоценные металлы. Инвестиции в них возможны в виде покупки фьючерсов или биржевых фондов (ETF), которые инвестируют в биржевые товары или во фьючерсы. А еще Ачкасов советует задуматься об инвестициях в недвижимость.

    При этом стоит сокращать финансовые активы, то есть акции, облигации и различные финансовые инструменты.

    Золото считается лучшим реальным активом, защищающим от рисков инфляции.

    «Существует прямая связь цены золота с темпами роста инфляции: корреляция между ними исторически превышала 90%», — объяснил директор департамента.

    Рост цен на золото в долгосрочной перспективе поддерживается благодаря постоянному печатанию денег в развитых странах и продолжающемуся многолетнему тренду на ослабление доллара.

    Если все же приходится оставлять в портфеле финансовые инструменты, то стоит снижать долю облигаций в пользу акций, отметила «Газета.ru».

    Некоторые центробанки подняли процентные ставки в начале 2021 года, тогда же началась и инфляция в мировой экономике. В середине марта Федеральная резервная система (ФРС) США впервые за долгое время признала наличие рисков роста инфляции выше своего прогноза.