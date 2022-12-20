Деньги 20 декабря 2022, 13:36 Россиянам рассказали, в какой валюте лучше всего хранить деньги Основные накопления лучше всего вложить в недвижимость

Читать 360tv в

Большинство россиян в период мирового кризиса задумываются о том, куда оптимальней всего вложить свои сбережения. Финансовый консультант Алена Никитина в интервью «ФедералПресс» рассказала об эффективных инвестициях.

По мнению специалиста, в данный момент россиянам лучше всего хранить свои денежные средства в рублях.

Реклама

В некоторых случаях можно вложиться в ценные бумаги, однако самой оптимальной инвестицией будет вложение средств в недвижимость.

Реклама