20 декабря 2022, 13:36
Россиянам рассказали, в какой валюте лучше всего хранить деньги
Основные накопления лучше всего вложить в недвижимость
Большинство россиян в период мирового кризиса задумываются о том, куда оптимальней всего вложить свои сбережения. Финансовый консультант Алена Никитина в интервью «ФедералПресс» рассказала об эффективных инвестициях.
По мнению специалиста, в данный момент россиянам лучше всего хранить свои денежные средства в рублях.
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В некоторых случаях можно вложиться в ценные бумаги, однако самой оптимальной инвестицией будет вложение средств в недвижимость.
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Инвестиции
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