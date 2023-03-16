Деньги 16 марта 2023, 18:32 Россиянам рассказали, в какой валюте лучше всего хранить деньги

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Россиянам следует отказаться от покупки американской валюты в пользу китайского юаня и казахстанского тенге. Такое мнение выразил старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин в беседе с Ura.ru.

По словам специалиста, доллар и евро являются довольно рисковыми валютами в нынешних условиях санкционного давления.

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Как сообщили «Дни.ру», лучше всего вложить свои деньги в валюту Объединенных Арабских Эмиратов, казахстанский тенге и китайский юань.

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