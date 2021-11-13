Россиянам рассказали, в какие дни лучше покупать валюту

Для покупки валюты не стоит выбирать праздничные и выходные дни. Самый выгодный курс банки предлагают в рабочее время, заявил директор компании «Единый Брокер» Артем Арзамасцев.

По словам финансиста, выходные и праздничные дни не подходят для покупки валюты, так как банки не знают точно, как в первый рабочий день откроются валютные торги. Финансовые организации подстраховываются, расширяя диапазон между стоимостью покупки и продажи валюты. Также Арзамасцев назвал мифом удачные дни и часы для обмена денег.

«Все зависит от ситуации на валютной бирже, где профессиональные участники торгов (как правило, банки), не склонны принимать решения по лунному календарю с оглядкой на астрологические прогнозы», — сказал эксперт агентству «Прайм».

Он посоветовал смотреть на текущую ситуацию и анализировать новостной фон как в России, так и в других странах. Арзамасцев подчеркнул, что безопаснее всего приобретать валюту через мобильные банковские приложения. Такой способ покупки позволит избежать всех рисков, появляющихся при операциях с наличными деньгами.