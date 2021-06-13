Россиянам рассказали, сколько нужно откладывать для пенсии в 100 тысяч рублей

Чтобы в старости тратить ежемесячно по 100 тысяч рублей в качестве пенсии, необходимо отложить около 30-40 миллионов рублей. При этом начинать откладывать деньги нужно как можно раньше, заявил финансовый советник консалтинговой компании «Богатство» Владимир Верещак.

«В подавляющем большинстве случаев способ накопления только один — регулярно откладывать часть активного дохода и инвестировать. Также возможны разовые относительно крупные вложения при получении наследства, бонуса на работе, продаже успешного бизнеса», — рассказал эксперт агентству «Прайм».

По словам Верещака, чтобы в старости брать деньги из инвестиционного портфеля, стоит ориентироваться на 3-4% в год в долларах. Для пенсии в 100 тысяч рублей потребуется накопить порядка 30-40 миллионов рублей.

«При средней доходности рынка в 7% в год и инвестиционном горизонте в 40 лет для накопления 30 миллионов рублей понадобится инвестировать около 12,5 тысячи рублей в месяц. Для накопления 40 миллионов рублей — порядка 16,7 тысячи рублей», — пояснил финансовый советник.

При этом он подчеркнул, что в случае уменьшении периода накоплений сумма будет расти. Если откладывать деньги в течение 20 лет, то сумма увеличится почти в пять раз.