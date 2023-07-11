Деньги 11 июля 2023, 00:14 Россиянам рассказали, сколько можно вернуть денег за платное обучение РИАМО: россияне могут вернуть до 15,6 тысячи рублей за каждый год платного обучения за сче

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Россияне, которые получают платное образование, могут вернуть 13% за каждый год обучения, но не более 15,6 тысячи рублей. Об этом сообщил РИАМО.

Получить налоговый вычет можно, если человек оплачивал собственное образование или своих близких родственников не старше 24 лет. Но с подачей документов лучше не затягивать. Вернуть деньги можно только за последние три года.

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