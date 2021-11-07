Россиянам рассказали, сколько должны заплатить за работу в локдаун

Заработная плата для тех трудоустроенных россиян, которые не работали в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, сохраняется в полном объеме. Какую зарплату получат те, кому пришлось работать, зависит от работодателя, сообщило «МК».

Россияне, которые работали всю эту неделю, несмотря на локдаун, получат такую же зарплату, как обычно, если только работодатель сам не решит повысить ее. Таким образом, двойной оплаты за работу в нерабочие дни не предусмотрено.

Исключение составляют праздничные дни с 4 по 7 ноября. Если сотрудника вызывают на работу в праздники или выходные дни, то их оплачивают по двойной ставке.

Указ главы государства и региональные постановления определяют понятие «нерабочих дней с сохранением зарплаты» так, что у сотрудников, работающих в период локдауна, будет такая же зарплата. А для тех, кто вынужден отдыхать, зарплата сохраняется.

В мэрии Москвы ранее рассказали, какие ограничения сохранятся в столице после 7 ноября. Например, людям старше 60 лет по-прежнему не будет доступен льготный проезд в общественном транспорте, для ряда сотрудников сохранится домашний режим работы, а для посещения театров и музеев потребуются QR-коды. И сохранится масочный режим.