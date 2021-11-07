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    07 ноября 2021, 19:00

    Россиянам рассказали, сколько должны заплатить за работу в локдаун

    МК: двойной оплаты за работу с 30 октября по 7 ноября не предусмотрено

    Александр Блинов

    Заработная плата для тех трудоустроенных россиян, которые не работали в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, сохраняется в полном объеме. Какую зарплату получат те, кому пришлось работать, зависит от работодателя, сообщило «МК».

    Россиянам рассказали, сколько должны заплатить за работу в локдаун

    Россияне, которые работали всю эту неделю, несмотря на локдаун, получат такую же зарплату, как обычно, если только работодатель сам не решит повысить ее. Таким образом, двойной оплаты за работу в нерабочие дни не предусмотрено.

    Исключение составляют праздничные дни с 4 по 7 ноября. Если сотрудника вызывают на работу в праздники или выходные дни, то их оплачивают по двойной ставке.

    Указ главы государства и региональные постановления определяют понятие «нерабочих дней с сохранением зарплаты» так, что у сотрудников, работающих в период локдауна, будет такая же зарплата. А для тех, кто вынужден отдыхать, зарплата сохраняется.

    В мэрии Москвы ранее рассказали, какие ограничения сохранятся в столице после 7 ноября. Например, людям старше 60 лет по-прежнему не будет доступен льготный проезд в общественном транспорте, для ряда сотрудников сохранится домашний режим работы, а для посещения театров и музеев потребуются QR-коды. И сохранится масочный режим.