Россиянам рассказали, сколько денег нужно откладывать на «черный день» | 360°

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11 октября 2022, 03:14

Россиянам рассказали, сколько денег нужно откладывать на «черный день»

Аналитик Совкомбанка Ващелюк: откладывать нужно сумму, равную расходам на три месяца

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Откладывать на «черный день» нужно сумму, которая позволит покрыть расходы за три-шесть месяцев. Об этом заявила главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк.

«Считается, что финансовая подушка безопасности должна быть равна сумме, достаточной для оплаты расходов семьи за три-шесть месяцев», — сказала Ващелюк в разговоре с агентством «Прайм».

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Если семья тратит в месяц 100 тысяч рублей, то отложить ей нужно от 300 до 600 тысяч рублей. Эксперт посоветовала использовать для накоплений ликвидные инструменты. В качестве примера аналитик привела накопительные счета и вклады с возможностью снятия средств. Деньги должны быть в сохранности, но к ним всегда нужно иметь доступ.

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«В условиях высокой неопределенности и геополитических рисков задумываться об инвестициях в другие, более сложные инструменты следует тогда, когда сформированы достаточные сбережения „на черный день“» — отметила Ващелюк.

Помимо финансовой подушки безопасности необходимо иметь отдельную сумму на непредвиденные расходы. Ее можно потратить на ремонт техники, оплату медицинских услуг и так далее.

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