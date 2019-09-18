Россиянам рассказали, повысятся ли цены на бензин

Экспорт бензина и дизельного топлива для российских компаний стал более привлекателен после повышения мировых цен на нефть. Однако россиянам не стоит ждать подорожания топлива внутри страны.

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Об этом газете «Известия» рассказали эксперты. Специалисты призвали не бояться увеличения цен. Ведь между правительством и нефтяниками существует договоренность, согласно которой стоимость бензина не должна превышать текущий уровень инфляции.

Кроме того, нефтяные компании в 2019 году ожидают компенсации от российских властей по недополученной прибыли во время продажи топлива внутри страны.

Эксперты уверены, что если повышение цены все-таки будет, то оно окажется очень сдержанным. Подорожание нефти на международном рынке и вовсе не скажется на положении дел в России.

Ситуация на мировом рынке нефти изменилась после атаки на НПЗ саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco. Из-за нападения она была вынуждена снизить свое производство почти вдвое. Между тем, Саудовская Аравия — один из трех крупнейших производителей нефти и самый крупный экспортер топлива в мире.