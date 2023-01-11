11 января 2023, 18:44
Россиянам рассказали, почему выгодно покупать жилье на стадии строительства
Покупка квартиры на стадии строительства может быть очень выгодным вложением, но она же несет в себе определенные риски. Об этом сообщили «Дни.ру».
Первая стадия строительства, при которой доступна покупка, — это котлован и подготовка к закладке фундамента. Приобретение квартиры на этом этапе выгодно тем, что можно выбрать планировку из нескольких вариантов, а также любой этаж. Кроме того, застройщики часто предлагают скидки и акции для таких покупателей.
Реклама
С другой стороны, есть и определенные риски. Например, девелопер может обанкротиться, сроки строительства затянуться, а проект измениться.
Реклама
Если человек все же решился на покупку, нужно обязательно проверить застройщика, его реализованные проекты и репутацию. Почитать форумы жильцов в предыдущих ЖК. Если квартира покупается для последующей перепродажи, обязательно нужно оценить будущую инфраструктуру, которая в будущем повлияет на цену.
Строительство
Реклама
Реклама