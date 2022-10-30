Россиянам рассказали об опасности овердрафта | 360°

Деньги 30 октября 2022, 04:15 Россиянам рассказали об опасности овердрафта Эксперт Минфина Дайнеко: не стоит всегда соглашаться на услугу овердрафта РИА "Новости"

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Банки иногда предлагают своим клиентам воспользоваться услугой овердрафта, чтобы разобраться с временными финансовыми трудностями. Но лучше постараться обойтись без нее, заявила агентству «Прайм» эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

«Это как займ до зарплаты, который нужно отдать достаточно быстро — срок возврата обычно не превышает 25-45 дней. При этом взятая в долг сумма полностью должна быть возвращена до определенной даты», — пояснила она.

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Обычно лимит овердрафта не бывает выше 100 тысяч рублей. За пользование деньгами придется платить, причем стоимость будет сопоставима со ставками по кредитным картам. В некоторых случаях она может быть даже выше. Если деньги не вернуть вовремя, то помимо комиссии банк начислит еще и штраф за каждый день просрочки платежа.

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«Этот кредитный продукт нельзя приравнивать к кредитной карте и сэкономить на льготном периоде не получится. Поэтому дебетовая карта с овердрафтом — лишь удобная альтернатива краткосрочному займу», — отметила Дайнеко.

Она предупредила, что проблемы с выплатой овердрафта могут не лучшим образом сказаться на кредитной истории.