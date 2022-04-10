Россиянам рассказали о возможности получения пенсии по наследству

В случае смерти пенсионера, его родственники в ряде случаев имеют право получить его пенсию по наследству. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказала адвокат Евгения Рыжкова.

По словам адвоката, нетрудоспособные члены семьи пенсионера, проживавшие с ним на день кончины, могут получить начисленные, но неполученные суммы страховой пенсии. Для этого необходимо обратиться в территориальный Пенсионный фонд России или в МФЦ за получением суммы в течение полугода с момента смерти родственника.

В случае с накопительной частью, то она наследуется при условии, что человек умер до назначения ему пенсии. Если же наследодатель получил хотя бы одну выплату, наследование не сможет состояться.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что поскольку цены на товары продолжают расти, правительство вновь повысит пенсии и увеличит минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

По результатам исследования сайта «Зарплата.ру», большинство россиян не собираются уходить с работы по достижении пенсионного возраста. При этом только половина опрошенных будет учитывать состояние здоровья.