Россиянам рассказали о влиянии ставки по ипотеке на рынок недвижимости

В последнее время процентная ставка по ипотеке значительно выросла. По мнению некоторых экспертов, в будущем данный показатель начнет падать. Александр Саяпин рассказал, как подобные изменения повлияют на рынок недвижимости. Об этом сообщило радио «КП».

По словам специалиста, после снижения ставки россияне вряд ли начнут приобретать недвижимость более активно. Из-за нестабильной ситуации многие жители страны опасаются остаться без источника дохода и просто не выплатить долг по ипотеке, передали «Дни.ру».

«Цены перестанут снижаться, если государство покажет стабильную ситуацию», — рассказал эксперт.