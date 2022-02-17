Россиянам рассказали о способах списать долги за ЖКУ

Накопленные долги за жилищно-коммунальные услуги можно списать через суд. Сделать это можно в случае, когда по неуплате прошел срок исковой давности, составляющий три года, а также те если доказать собственное банкротство. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал юрист адвокатского бюро Asterisk Степан Хантимиров.

Он пояснил, что обычно на неплательщика в суд подает управляющая компания. Если после последнего платежа прошло более трех лет, то ответчик может заявить об окончании срока исковой давности. Для этого владельцу квартиры нужно самому подать письменное возражение в течение 10 дней после первого заседания.

«Суд отменит приказ, и управляющей компании придется обращаться в суд повторно. На новом заседании судья вызовет стороны в очном порядке, где гражданин имеет право заявить об истечении срока исковой давности», — пояснил Хантимиров.

Второй способ списания долгов по ЖКУ — банкротство. Для этого сумма долгов в различных организациях должна превышать 500 тысяч рублей. Начать процедуру неплательщик должен с обращения в Арбитражный суд региона. К заявлению необходимо приложить список кредиторов, опись имущества, справку о доходах и имуществе за последние три года.

Если суд после проверки удостоверится, что погасить накопленные долги человек не может, то его признают банкротом, полностью освободив от погашения. Сам процесс достаточно длительный. Исполнительное производство прекратят только после того, как Федеральная служба судебных приставов не сможет найти деньги или имущество должника, которое можно продать. Это может занять от года до трех лет.