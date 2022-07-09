Россиянам рассказали о способах избежать комиссии при переводе денег с карты на карту

Россияне часто переводят средства с карты на карту. Однако неожиданным последствием таких действий может стать комиссия банка. О том, как ее избежать, рассказал ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

В беседе с агентством «Прайм» юрист отметил, что перед тем, как сделать перевод крупной суммы клиенту своего банка, лучше связаться с финансовой организацией и уточнить, будет ли комиссия и как ее избежать.

«Сейчас россияне, как правило, имеют несколько карт разных банков, поэтому переводы с карты на карту без комиссии совершить гораздо проще», — добавил Уткин.

Один из способов избежать комиссии за перевод — это совершить операцию внутри одного и того же банка в рамках лимита. При этом, стоит не забывать, что в разных банках лимит может варьироваться. В среднем он составляет, как отметил юрист, от 20 тысяч до 100 тысяч рублей.

Еще один способ — это система быстрых платежей (СБП). Сервис был создан Центробанком для переводов на счета в других банках. Как уточнил Уткин, в СБП комиссия платится при переводах выше 100 тысяч рублей в месяц.