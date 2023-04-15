Деньги 15 апреля 2023, 05:01 Россиянам рассказали о рисках при оформлении кредитных каникул «Известия»: кредитные каникулы могут обернуться непосильными расходами для заемщика РИА «Новости»

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Кредитные каникулы, призванные ненадолго приостановить выплаты по займу, могут обернуться непредвиденными расходами. К этому может привести невнимательное чтение документов, написали «Известия».

Чтобы не залезть в еще большую кабалу, следует различать законные кредитные каникулы, установленные государством, и отдельные программы поддержки, разработанные банками под «каникулы». В последнем случае организации сами вправе разрабатывать условия для временной заморозки платежей.

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Банковские каникулы отличаются тем, что по их окончании возможно увеличение ежемесячного платежа. Тогда как в каникулах от государства платеж остается прежним. При этом лишь увеличивается срок кредитного договора, но это не касается кредитных карт. Есть вероятность, что банк пересчитает долг по исходной процентной ставке, не двух третей от рыночной, как того ожидают заемщики.

Кредитные каникулы — это крайняя мера, она ухудшает скоринг заемщика для следующих займов, не снижает итоговый долг и просто переносит проблему на будущее. Эксперты советуют платить, если есть такая возможность. Пользоваться кредитными каникулами стоит только при реальных проблемах — они не улучшают финансовое положение заемщика.

Гораздо эффективнее будет провести рефинансирование, воспользовавшись самым дешевым кредитом на рынке.

Накануне кредитные каникулы для россиян, в том числе ИП и представителей малого и среднего бизнеса, продлили до конца 2023 года. Действие закона распространяется на договоры, заключенные до 1 марта 2022 года.