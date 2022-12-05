Деньги 05 декабря 2022, 15:29 Россиянам рассказали о рисках инвестирования в золото

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Возросший интерес инвесторов к золоту во времена санкционного давления связан с его относительной дешевизной. Однако инвестировать в драгоценный металл нужно далеко не всем, сообщил инвестор Тимур Нигматуллин «Национальной службе новостей».

По мнению эксперта, золото подешевело из-за обстановки в сфере мировой экономики. Большинство российских инвесторов привыкли к депозитам, и в случае укрепления рубля и падения цен на золото они могут потерять до трети своих вложений.

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Нигматуллин подчеркнул, что лучше всего в качестве вложений рассмотреть еврооблигации в долларах, которые обладают повышенной защищенностью от влияния санкций. Также эксперт посоветовал иметь в инвестиционном портфеле активы разных классов.

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