Деньги 29 декабря 2022, 04:43 Россиянам рассказали о размере социальных выплат в 2023 году Эксперт по статистике Лебединская: индексация страховых пенсий с 1 января составит 4,8% РИА «Новости»

Читать 360tv в

Основные меры поддержки россиян в 2023 году вступят в силу с 1 января, остальные — чуть позже, поделилась с «Праймом» доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Неработающим пенсионерам с 1 января проиндексируют страховые пенсии на 4,8%. Одновременно вводится пособие для семей с детьми до 17 лет и беременных женщин. Выплаты привязаны к доходу семьи и наличию имущества. Кроме того, работающие по договору ГПХ сотрудники смогут получать пособие по больничному листу.

Реклама

С 1 февраля материнский капитал на первого ребенка увеличат до 524,5 тысячи рублей. Размер выплаты на второго ребенка составляет 168,6 тысячи рублей. В случае, если по каким-то причинам на первого ребенка не выдавался материнский капитал, родители на второго малыша получат 693,1 тысячи рублей.

Реклама

Власти также увеличили пособие для женщин в декретном отпуске. С 1 апреля на 3,3% повысят социальные и государственные пенсии.

Ранее депутат Госдумы Андрей Исаев прокомментировал возможные поправки в Налоговый кодекс России, которые подразумевают повышение налогов для покинувших страну граждан.