Деньги 17 марта 2023, 13:27 Россиянам рассказали о причинах увеличения спроса на инвестиционное золото

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В прошлом году спрос на инвестиционное золото среди россиян вырос в 15 раз. О причинах такого интереса к драгоценному металлу рассказал сооснователь Золотого Инвест Клуба, вице-президент Евразийского бизнес-альянса Евгений Шимановский в беседе с «Экономика сегодня».

По словам специалиста, увеличение спроса объясняется сложившейся неопределенностью в экономике. Золото является отличным активом для защиты сбережений от инфляций, при покупке драгметалла россияне руководствовались этим правилом, считает эксперт.

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Шимановский отметил, что освобождение физлиц от НДФЛ при продаже золотых слитков также сделало инвестирование в драгметалл более доступным.

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