07 марта 2023, 16:58
Россиянам рассказали о правилах эффективного ведения бюджета
Перед тем, как составить эффективное планирование личного бюджета, необходимо обозначить четкие цели. Об основных правилах при составлении плана рассказала сертифицированный финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова в беседе с «Известиями».
По словам эксперта, для начала нужно определиться с типом бюджета — он бывает общий, смешанный и раздельный в зависимости от распределения финансов в семье. Также следует выбрать специальную программу, которая позволит эффективно вести бюджет.
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Волкова посоветовала отказаться от эмоциональных покупок и планировать как мелкие, так и крупные покупки.
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