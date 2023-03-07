Деньги 07 марта 2023, 16:58 Россиянам рассказали о правилах эффективного ведения бюджета

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Перед тем, как составить эффективное планирование личного бюджета, необходимо обозначить четкие цели. Об основных правилах при составлении плана рассказала сертифицированный финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова в беседе с «Известиями».

По словам эксперта, для начала нужно определиться с типом бюджета — он бывает общий, смешанный и раздельный в зависимости от распределения финансов в семье. Также следует выбрать специальную программу, которая позволит эффективно вести бюджет.

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Волкова посоветовала отказаться от эмоциональных покупок и планировать как мелкие, так и крупные покупки.

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