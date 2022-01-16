Россиянам рассказали о поведении доллара и евро в январе

В январе курс евро должен показать высокую волатильность, а позиции доллара останутся довольно уязвимыми. Об этом рассказала агентству «Прайм» заведующая кафедрой экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Комарова.

По мнению эксперта, в конце января не исключена вероятность укрепления рубля в отношении евро до уровня 83,5 — 84 рубля за евро. Основной причиной падения курса европейской валюты экономист назвала замедление экономики Евросоюза в связи со снижением деловой активности и проблем с логистикой.

Не менее уязвивым оказывается и доллар, полагает Комарова. Она не исключила его удешевления до 74 рублей к концу января. Об этом говорит перерасчет Всемирным банком прогноза роста ВВП США в сторону понижения.

Кроме того, ухудшается ситуация и на американском фондовом рынке. Там отрицательную динамику демонстрирует промышленный индекс Dow Jones, индекс S&P 500 и индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что главной угрозой инвесторам в 2022 году станут цифровые активы и криптовалюты.