Деньги 06 декабря 2022, 15:07 Россиянам рассказали о плюсах и минусах отмены льготной ипотеки

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Стало известно, как отмена льготной потеки может отразиться на покупателях. Об этом сообщил РБК.

Один из плюсов в том, что застройщики снизят цены, так как сейчас они достигли пиковых значений.

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«Привлечение клиентов формально низкой ставкой прекратится. Кроме того, продавцы вторички уже идут на снижение цены в связи со падением платежеспособного спроса», — рассказала эксперт по недвижимости Ирина Носова.

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Минусом льготной ипотеки является то, что часть строек будет заморожена. Причина заключается в падении выручки застройщиков из-за снижения спроса. В итоге на рынке может наступить коллапс, уточнил сайт «Дни.ру».