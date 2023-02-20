Деньги 20 февраля 2023, 21:19 Россиянам рассказали о переплатах при рефинансировании кредита

Читать 360tv в

Рефинансирование кредита с целью улучшения условий при закрытии старой задолженности за счет новой может испортить кредитную историю и привести к переплатам. Такое мнение высказала руководитель отдела анализа банковских услуг «Банки.ру» Ольга Жидкова в беседе с Ura.ru.

По словам эксперта, рефинансировать кредиты бессмысленно в случае, когда разница между новой процентной ставкой и старой составляет менее трех процентных пункта.

Реклама

Как сообщил RT, также такой инструмент не стоит использовать, если размер кредита не превышает 500 тысяч рублей.

Реклама