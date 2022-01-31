Россиянам рассказали о новых послаблениях для должников

В России с февраля 2022 года в силу вступают поправки, которые дают должникам послабления по исполнительным производствам с денежными требованиями. Об этом агентству «Прайм» рассказала адвокат Елена Кудерко.

По словам адвоката, с февраля должникам гарантируют условный минимум средств каждый месяц. Остаток приравняют к прожиточному минимум для социально-демографической группы, к которой относится должник.

Ранее с должников удерживалось до 50% всех доходов в счет погашения обязательств и до 70% по алиментным задолженностям. Оставшаяся после списания средств сумма на руках должника никак не нормировалась, приоритетом законодателя являлось погашение долга.

Ранее сообщалось, что жительнице Санкт-Петербурга выплатят 215 тысяч рублей в качестве компенсации за то, что она поскользнулась и упала на обледенелой лестнице магазина. При падении женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом нижней стенки орбиты левого глаза и закрытый перелом обеих костей левого предплечья.