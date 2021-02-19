Россиян предупредили о мошенничестве с тестами на антитела в Сети

В России участились случаи мошенничества через интернет. Они связаны с продажей тестов на антитела к COVID-19, а также других медицинских товаров. Насторожить при такой покупке должен перевод по реквизитам частного лица.

«Новое мошенничество, обнаруженное специалистами Центра цифровой экспертизы, касается фишинговых онлайн-магазинов, якобы продающих тесты на антитела к COVID-19 и другие медицинские товары, а также попутно и электронику», — говорится в сообщении Роскачества, его процитировало агентство «Прайм».

Поддельные страницы интернет-магазинов предлагают купить тесты на антитела и выглядят как настоящие, но при оплате деньги попросту уходят на карту злоумышленника, которого невозможно вычислить. Это связано с тем, что на сайте указываются несуществующие адреса и реквизиты.

«Главный стоп-фактор — перевод по реквизитам частного лица или на электронный кошелек. Если интернет-магазин предлагает такой вариант оплаты, лучше ничего на нем не покупать и найти другой сайт», — напомнило Роскачество.

Эксперты попросили не терять бдительность: опасения должны вызывать скидки, странное доменное имя с подменой похожих букв, предложение перейти на страницу по ссылке из электронной почты. Также эксперты посоветовали обращать внимание на большое количество однотипных отзывов о магазине, скорее всего, они куплены владельцами данного ресурса.

В 2020 году мошенники снизили средний размер хищений, но в целом украли на 70% больше, чем в 2019-м. Мошенники стараются совершать небольшие транзакции, чтобы их действия не заметили банковские работники.