Россиянам рассказали о новом виде мошенничества под видом инвестиций

Мошенники в Сети придумали новую схему, как можно отнимать деньги у доверчивых граждан. Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал RT, что злоумышленники создают специальные сайты, на которых обещают получить высокий доход после инвестирования.

По словам Соловьева, на этих сайтах все операции происходят в онлайн-режиме. Человек регистрируется на якобы брокерском ресурсе, после чего с ним связывается мошенник и просит для отслеживания прибыли и удобной работы и установить на свой телефон специальное приложение.

Юрист рассказал, что мошенники с помощью приложения начинают вытягивать деньги из инвестора, путем предлога о покупке облигаций, валютных корзин или акций, после чего перестают выходить на связь.

Ранее стало известно, что Центральный банк РФ выступил за полный запрет оборота криптовалют на территории РФ. Регулятор рассматривает их как угрозу деньгам россиян из-за высокой волотильности. Также он увидел в криптовалюте признаки финансовой пирамиды.