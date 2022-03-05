Россиянам рассказали о необычных способах хранения наличных

Не стоит хранить дома суммы, которые превышают полмиллиона рублей. При этом деньги необходимо прятать в специальных тайниках. Таким мнением поделился эксперт по комплексной безопасности Андрей Павлов. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Эксперт посоветовал держать суммы в несколько миллионов дома, так как при утечке информации ваше жилье может привлечь внимание грабителей. Если же вы храните меньшие суммы, необходимо укреплять двери и окна, а также делать «креативные тайники».

«Тайник должен быть креативным и необычным, потому что преступники все стандартные места знают. Банки из-под кофе, бачки туалета, холодильники и прочее, — это все не работает. Дополнительно можно сделать фальшивый тайник и наложить в сейф бижутерию, недействующие банковские карточки, насыпать мелочи. Это будет «психологический тайник», — отметил эксперт.