Россиянам рассказали о лайфаках для экономии денег с удовольствием

Отмечается, что ограничивать себя «вхолостую» скучно и грустно. Если же человек представляет, как приобретает заветную вещь, он знает, ради чего отказывается от остального.

Еще в статье посоветовали научиться избавляться от стресса, не прибегая к шоппингу. Например, можно найти замену в прогулках по городу, встречах с друзьями, интересном сериале, хорошей музыке и книгах.

Также лучше отказаться от «вредных радостей» в виде шоколадок и снеков, которые человек покупает, зачастую сам того не замечая. В сумме на них уходят немалые деньги.

Кроме того, человек может подогреть желание накопить определенную сумму чувством азарта. Если придумать игру вроде отказа от покупки продуктов, пока не опустеет холодильник, откладывать деньги будет куда приятнее.

Последний совет заключается в том, что не нужно изображать из себя жертву, отказывая себе абсолютно во всем. Важен баланс, который позволит в процессе накопления чувствовать себя комфортно.